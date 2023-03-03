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Защитник «Динамо» Даса: «Надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках»

Защитник «Динамо» Даса: «Надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках»

Защитник «Динамо» Эли Даса надеется, что российские клубы вернутся в еврокубки. «Сколько я готов находиться в «Динамо», если российские команды не смогут иметь возможности играть в еврокубках? Я принимал решение приехать сюда, когда российские команды уже не имели такой возможности.

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