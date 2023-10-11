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Закон, порядок, государство

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Специалисты СибЮИ МВД России поделились опытом борьбы с наркопреступностью со специалистами из других стран

Специалисты СибЮИ МВД России поделились опытом борьбы с наркопреступностью со специалистами из других стран

В период с 25 сентября по 6 октября 2023 года в рамках проекта «Партнерство Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных наций - России по подготовке антинаркотических кадров для стран Центральной Азии и Пакистана» проведен учебный курс повышения квалификации для 14 сотрудников Антинаркотических сил Пакистана.

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