Специалисты СибЮИ МВД России поделились опытом борьбы с наркопреступностью со специалистами из других стран

В период с 25 сентября по 6 октября 2023 года в рамках проекта «Партнерство Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных наций - России по подготовке антинаркотических кадров для стран Центральной Азии и Пакистана» проведен учебный курс повышения квалификации для 14 сотрудников Антинаркотических сил Пакистана.