Байдена уговаривают принести себя в жертву

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Петр Акопов Дональд Трамп — злобный лжец, а Джо Байден — хороший человек и президент, но он должен сойти с дистанции.
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