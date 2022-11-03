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Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции

Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции

На Ямале несовершеннолетние дети участников спецоперации смогут бесплатно посещать кружки и секции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа, данная мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: МВК имени И.

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