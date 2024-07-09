Фарадж похоронит консерваторов-перерожденцев, но не завтра

В исходе внеочередных парламентских выборов 4 июля в Британии никто не сомневался. После 14 лет непрерывного, но не беспроблемного правления Консервативная партия себя настолько дискредитировала, что это вылилось в наихудший электоральный результат.
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