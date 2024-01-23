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МИД Азербайджана: Боррель занимается разжиганием агрессивной политики в отношении Баку

МИД Азербайджана: Боррель занимается разжиганием агрессивной политики в отношении Баку

Азербайджанская сторона придерживается точки зрения, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в настоящее время занимается разжиганием милитаристской и наступательной политики в отношении Азербайджана.

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