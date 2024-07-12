Вопреки решению о пропуске Олимпиады: борец Мамедов принял индивидуальное приглашение МОК

Шамиль Мамедов вошёл в финальный список спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже. Он стал единственным из российских борцов, кто принял индивидуальное приглашение МОК, вопреки решению исполкома ФСБР о пропуске Игр.
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