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Вопреки решению о пропуске Олимпиады: борец Мамедов принял индивидуальное приглашение МОК

Вопреки решению о пропуске Олимпиады: борец Мамедов принял индивидуальное приглашение МОК

Шамиль Мамедов вошёл в финальный список спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже. Он стал единственным из российских борцов, кто принял индивидуальное приглашение МОК, вопреки решению исполкома ФСБР о пропуске Игр.

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