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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Депутаты обсудили, как сделать дороги безопасными для пешеходов

Вадим Андронов: «Пешехода видно только тогда, когда он у тебя на бампере» 3 декабря на заседании комитета по законности и правопорядку Законодательного Собрания РК депутаты обсудили вопрос о том, как снизить аварийность на автодорогах республики и сделать их более безопасными для пешеходов.

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