NYP: в Трампа стрелял снайпер с крыши соседнего здания

Стрелявший на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, предположительно, находился на здании, расположенном в сотнях ярдов от трибуны, за пределами кордона безопасности, сообщает New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.
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