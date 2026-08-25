Миллионный отказ арабскому принцу, суд за роман с Копперфильдом и замок в Англии: как Клаудия Шиффер построила жизнь вне подиума

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер вошла в историю модной индустрии как абсолютная рекордсменка: ее портреты появлялись на обложках глянцевых журналов более тысячи раз, что официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
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