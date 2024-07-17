В Steam вышла новая стимпанк-метроидвания с 2D-графикой, которая попала в ТОП-10 с...

В Steam вышла новая стимпанк-метроидвания с 2D-графикой, которая попала в ТОП-10 самых ожидаемых игр этого месяцаКомпания Fireshine Games и студия Metamorphosis Games выпустили в Steam олдскульный экшен-платформер Gestalt: Steam & Cinder, выполненный в жанре метроидвания.