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Квартира, дом, дача

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Почему финны не ставят в дома железные двери: благодаря их опыту, пользуюсь лучшим по всем статьям решением

Почему финны не ставят в дома железные двери: благодаря их опыту, пользуюсь лучшим по всем статьям решением

Фото автора Если участок начинается с ворот, которые являются отражением богатства и статуса хозяина, то любой дом начинается с двери.

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Комментарии
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Модест
Джинса галимая!
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19 час.
Taurus Zmei
А про тамбур не слышал? Раньше сени
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18 час.
Модест
Все металлические двери для наружной установки в коттеджах выполняются с терморазрывом, как раз для предотвращения промерзания и образования куржака в углах. Если жаба давит покупать нормальную металлическую дверь, то проще взять полнотелую деревянную с утеплителем. На рынке таких предложений много. А алюминиевая со стеклянным заполнением - это для дурачков, которые физику не учили и про теплопроводность ничего не слышали.  Лампочки мигают, дурачок радуется...
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