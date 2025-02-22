Почему финны не ставят в дома железные двери: благодаря их опыту, пользуюсь лучшим по всем статьям решением

Модест

Все металлические двери для наружной установки в коттеджах выполняются с терморазрывом, как раз для предотвращения промерзания и образования куржака в углах. Если жаба давит покупать нормальную металлическую дверь, то проще взять полнотелую деревянную с утеплителем. На рынке таких предложений много. А алюминиевая со стеклянным заполнением - это для дурачков, которые физику не учили и про теплопроводность ничего не слышали. Лампочки мигают, дурачок радуется...