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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Атлетико» про «Барсу» и Альвареса: «Мы возмущены ложью, отсутствием этики, непрофессионализмом. Не будем вести переговоры с «Барселоной» ни при каких обстоятельствах»

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль высказался о ситуации с  Хулианом Альваресом . Напомним, во время чемпионата мира форвард сборной Аргентины публично заявил о желании покинуть «Атлетико», позже Альварес сообщил руководству клуба, что хочет перейти в «Барселону».

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