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Ученые обнаружили 276 мимических выражений у кошек

Ученые обнаружили 276 мимических выражений у кошек

Ученые из Арканзаса обнаружили несколько сотен мимических выражений, с помощью которых питомцы общаются с другими животными и людьми, — сообщает «Мир 24».

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Комментарии
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Леонид Руси
А ещё кошки бегают по ковру... когда их ограничивают в пространстве
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1 д.
Александр Дамиров
Учёные которые такой хернёй жанимаются,должны быть сняты с государственного финансирования. Путь самоудовлетворяются за свои,личные деньги.
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19 час.

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