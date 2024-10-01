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В администрации Челябинска после отставки мэра начались перестановки

В администрации Челябинска после отставки мэра начались перестановки

В администрации Челябинска после отставки мэра Натальи Котовой начались перестановки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрацию города покинул начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников – 30 сентября он работал в этой должности последний день.

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