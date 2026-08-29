SUSANIN
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SUSANIN

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Мужчина отсудил 20 тысяч рублей за опоздание на поезд до Ижевска

Мужчина отсудил 20 тысяч рублей за опоздание на поезд до Ижевска

Москва. Мужчина отсудил у московского таксопарка почти 20 тысяч рублей за опоздание на поезд до Ижевска.

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