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Спички - не игрушка

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Русским не стыдно, и это замечательно!

Отличный  текст.1 мая журналисты испанского El Pais посетили таки Поклонную гору. Выводы журналистов способны вогнать в стойкую полугодовую депрессию не только лишь всех хохлов со шпротами, а ЕС с США и Канадой вместе взятыми.

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