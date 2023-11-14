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В Москве стартует эксперимент имитации годового космического полёта на Луну

В Москве стартует эксперимент имитации годового космического полёта на Луну

Продолжительность полёта шести космонавтом составит один год.Во вторник, 14 ноября, начинается долгожданный эксперимент SIRIUS-23 по изоляции комического экипажа из шести человек для имитации полёта на Луну.

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