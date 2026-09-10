Инфекционист объяснил рост числа укусов клещей осенью

Врач-инфекционист Олег Полубатанов предупредил о второй волне активности клещей осенью. По словам медика, риск заражения опасными недугами после укуса клеща не зависит от сезона.
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