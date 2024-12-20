Деловая активность в российских городах выросла на 18%

Эксперты компании «Аэроклуб», лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика ИТ-решений для отрасли, проанализировали спрос на перелеты по России у представителей бизнеса и выяснили, какие компании стали чаще отправлять своих сотрудников в командировки по стране, как изменились за год цены на авиабилеты и какие города демонстрируют рост деловой активности.
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