Деловая активность в российских городах выросла на 18%

Эксперты компании «Аэроклуб», лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика ИТ-решений для отрасли, проанализировали спрос на перелеты по России у представителей бизнеса и выяснили, какие компании стали чаще отправлять своих сотрудников в командировки по стране, как изменились за год цены на авиабилеты и какие города демонстрируют рост деловой активности.