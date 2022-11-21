Страна и люди

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Подвозить снаряды «на передок» Киев скоро будет на раритетных паровозах. Если найдет

Подвозить снаряды «на передок» Киев скоро будет на раритетных паровозах. Если найдет

Военные эшелоны Украины рискуют в скором времени оказаться в пробках Ирина Гусева Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС, архив Материал комментируют: Владимир Джаралла В Одесской области из-за взрыва на железнодорожных путях остановилось движение поездов.

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