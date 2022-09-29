Закон, порядок, государство

682 подписчика

"Пострадали люди": самые новые подробности жесткого ДТП - фото

"Пострадали люди": самые новые подробности жесткого ДТП - фото

Два человека пострадали в аварии с участием универсала и мотоцикла в Уссурийске. Так, в самых новых подробностях, которыми поделились местные жители, указано, что 31-летний водитель Honda Fit Shuttle двигался по улице Ломоносова со стороны Красина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх