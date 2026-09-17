В России представили новую систему выплат для матерей-героинь

Речь идет не просто о деньгах, а о комплексе мер, которые должны ощутимо облегчить жизнь многодетных семей С 1 января 2027 года женщины, имеющие звание "Мать-героиня", будут автоматически получать единовременную выплату в размере одного миллиона рублей от Социального фонда, сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы Владимир Исаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Роспотребнадзор к...
- Военный назвал ме...
- "Секс стал не рад...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым