Согласно данным ЦИК, во всех избирательных округах Москвы обработали 100% протоколов. Как пишет ТАСС со ссылкой на табло, во всех 16 избирательных округах лидируют кандидаты от партии «Единая Россия».
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