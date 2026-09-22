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Царьград

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После колоноскопии учитель забыл русский язык. Первая фраза удивила

После колоноскопии учитель забыл русский язык. Первая фраза удивила

Пациенту из Владимира помогло желание сходить в туалет. 28-летний преподаватель английского языка из Владимира после плановой колоноскопии под общим наркозом временно утратил способность говорить по-русски и общался с медперсоналом исключительно на английском.

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