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Агент Батракова — о родителях футболиста «Локомотива»: «Каждый день наматывали 100 км, отвозя на тренировки»

Агент Батракова — о родителях футболиста «Локомотива»: «Каждый день наматывали 100 км, отвозя на тренировки»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев прокомментировал вклад родителей в успех своего клиента, полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

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