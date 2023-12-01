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Глава ОВА Прокудин: В Херсоне после ударов повреждены несколько заводов

Глава ОВА Прокудин: В Херсоне после ударов повреждены несколько заводов

Назначенный Киевом руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне в ходе ночных ударов были повреждены сразу несколько заводов.

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