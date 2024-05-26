Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов ответил на слова замглавы думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, назвавшего мигрантов «мастурбеками».
Депутат Гильмутдинов осудил члена Госдумы, назвавшего мигрантов «мастурбеками»
Комментарии
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виктор климахин
МАСТУРБЕКАМИ мяхко сказано это исламисты басмачи настоящие шакалы в облике собак которые кусают всех Будут и другие клички этим чуркам черножопым урюкам гильмутдинова признать врагом России и Россиян Заступников и тех кто их стрегет как овец на бабки с чиновниками продажными полицаями олигархами вместе черножопыми чурками шакалами басмачами убивать как бешенных собак
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16 час.
Владимир Аверков
этот мудинов сознательно смешивает понятия "проживавшие в России всегда" и "понаехавшие в поисках халявы и вкусняшек"...следовательно,он или враг или дурак...что тоже не здорово...
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16 час.
Горыныч
Жду, когда мудинову мастурбеки морду набьют. Другие песни сразу запоёт!
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11 час.
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