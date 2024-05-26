Депутат Гильмутдинов осудил члена Госдумы, назвавшего мигрантов «мастурбеками»

виктор климахин

МАСТУРБЕКАМИ мяхко сказано это исламисты басмачи настоящие шакалы в облике собак которые кусают всех Будут и другие клички этим чуркам черножопым урюкам гильмутдинова признать врагом России и Россиян Заступников и тех кто их стрегет как овец на бабки с чиновниками продажными полицаями олигархами вместе черножопыми чурками шакалами басмачами убивать как бешенных собак