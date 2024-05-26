Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    А Россия имеет право в ответ на поставки ракет против нее с заводов Швеции ответить кратко:т один залп кинжалов - и в...Швеция разрешила ...
  • Владимир Якоби
    Да пора по ним их оружием  ебнуть , чтобы уже заткнулись .Швеция разрешила ...
  • tatyanadavydkina
    Ой. что забыли слово "Полтава"? Надо напомнить.Швеция разрешила ...

Депутат Гильмутдинов осудил члена Госдумы, назвавшего мигрантов «мастурбеками»

Депутат Гильмутдинов осудил члена Госдумы, назвавшего мигрантов «мастурбеками»

Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов ответил на слова замглавы думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, назвавшего мигрантов «мастурбеками».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
МАСТУРБЕКАМИ   мяхко   сказано    это    исламисты    басмачи   настоящие  шакалы   в  облике   собак   которые  кусают   всех    Будут   и  другие    клички   этим   чуркам   черножопым   урюкам    гильмутдинова     признать   врагом   России    и    Россиян    Заступников    и    тех   кто    их    стрегет   как  овец   на  бабки   с  чиновниками   продажными   полицаями    олигархами    вместе   черножопыми   чурками   шакалами    басмачами    убивать    как  бешенных   собак
Ответить
16 час.
Владимир Аверков
этот мудинов сознательно смешивает понятия &quot;проживавшие в России всегда&quot; и &quot;понаехавшие в поисках халявы и вкусняшек&quot;...следовательно,он или враг или дурак...что тоже не здорово...
Ответить
16 час.
Горыныч
Жду, когда мудинову мастурбеки морду набьют. Другие песни сразу запоёт!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх