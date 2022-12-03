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Жителей и гостей Твери приглашают на праздник балета

Жителей и гостей Твери приглашают на праздник балета

3 декабря в Твери пройдет областной праздник танца «Виват, Балет!». В нем участвуют любительские коллективы и исполнители классического танца из Твери, Торжка, Дубны Московской области, из Конаковского района и Пеновского муниципального округа.

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