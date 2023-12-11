На бизнес-форуме в Караганде обсудили перспективы развития региона

Карагандинская область продолжает лидировать в стране по объёму обрабатывающей промышленности. А в рейтинге по лёгкости ведения бизнеса регион поднялся на второе место, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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