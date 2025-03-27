НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Геймдизайнер InZoi признал, что его проект “отстает от возможностей” The Sims, но э...

Геймдизайнер InZoi признал, что его проект “отстает от возможностей” The Sims, но э...

Геймдизайнер InZoi признал, что его проект “отстает от возможностей” The Sims, но это только покаНесколько лет назад компания Krafton удивила игровое сообщество анонсом нового симулятора жизни InZoi, который на первый взгляд мог бы стать серьезным конкурентом The Sims – бессменного лидера жанра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх