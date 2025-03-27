Геймдизайнер InZoi признал, что его проект “отстает от возможностей” The Sims, но э...

Геймдизайнер InZoi признал, что его проект “отстает от возможностей” The Sims, но это только покаНесколько лет назад компания Krafton удивила игровое сообщество анонсом нового симулятора жизни InZoi, который на первый взгляд мог бы стать серьезным конкурентом The Sims – бессменного лидера жанра.
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