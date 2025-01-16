Психолог Хорс рассказал, чем опасен страх скоротечности жизни

Довольно много людей с возрастом начинает замечать, что их жизнь как бы ускоряется – время течет быстрее, и если в юности даже один год воспринимался как целая эпоха, то теперь те же 12 месяцев пролетают в мгновение ока, и на горизонте маячит очередной день рождения, хотя прошлый, казалось бы, отмечали вот-вот.