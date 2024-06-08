Независимые ритейлеры подают в суд на Amazon за «злоупотребление данными»

В ходе продолжающегося разбирательства, касающегося практики ведения бизнеса Amazon, Британская ассоциация независимых ритейлеров (BIRA) подала иск против гиганта электронной коммерции на сумму $1,3 миллиарда.
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