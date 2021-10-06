Глава Европейского совета: Евросоюзу нужно стать более самостоятельным

Евросоюзу нужно стать более самостоятельным объединением для повышения влияния на мировой арене, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
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