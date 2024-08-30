Над четырьмя регионами: средства ПВО в ночь на 30 августа сбили 18 украинских БПЛА

В ночь на 30 августа войска киевского режима предприняли попытки атак на территорию России. Как сообщили в Минобороны РФ, в общей сложности были уничтожены 18 беспилотников самолётного типа и четыре тактические ракеты «Точка-У».
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