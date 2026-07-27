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Песков: Путин и Пашинян обсудили необходимость скорейшего проведения референдума в Армении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили необходимость скорейшего проведения референдума по членству страны в Евразийском экономическом союзе.

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