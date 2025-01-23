В Волгограде оценили состояние детей, пострадавших в ДТП с автобусом

Состояние пятерых детей, пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса, оценивается как средней степени тяжести, два ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии, 23 января сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
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