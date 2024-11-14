Заплатят даже родители: За высмеивание событий в Крокусе против девушек и родителей возбудули уголовное дело

Алекс Сэм В спецшколу для малолеток, можно в колонию , если этого не сделать, то остальным малолетним недоумкам станет ясно - делай ,что хочешь потом извинись, а потом продолжай

РМ Раиса Мелькумова Обязательно наказать и детей и родителей оштрафовать или это будет продолжаться бесконечно.