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Заплатят даже родители: За высмеивание событий в Крокусе против девушек и родителей возбудули уголовное дело

Заплатят даже родители: За высмеивание событий в Крокусе против девушек и родителей возбудули уголовное дело

Avia.pro - СМИ В мире, где молодежь привыкла гоняться за лайками и просмотрами, трагедия становится источником контента, а черный юмор — способом выделиться среди миллионов других.

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Комментарии
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Алекс Сэм
В спецшколу для малолеток, можно в колонию , если этого не сделать, то остальным малолетним недоумкам станет ясно - делай ,что хочешь потом извинись, а потом продолжай
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20 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Обязательно наказать и детей и родителей оштрафовать или это будет продолжаться бесконечно.
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12 час.
АК
Алекс Кузь
Кровная месть это дикость. Ответственность натягивать на всех- не правильно. Так, скоро в церковь на исповедь , будет ходить один губернатор за всех жителей губернии.
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5 час.

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