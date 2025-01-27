Еще одна звезда отчитала Брухунову: «Такие вещи должны оставаться на кухне»

ЛМ

Людмила Моргунова

Не отправиться ли Брухуновой в свою Тульскую область на те деньги, что она получала там по месту жительства и работы. И поучать местных жительниц там, у себя на малой Родине, как им жить на те гроши, что местные жители получают.