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Еще одна звезда отчитала Брухунову: «Такие вещи должны оставаться на кухне»

Еще одна звезда отчитала Брухунову: «Такие вещи должны оставаться на кухне»

В мире светской хроники разразился новый скандал. На этот раз в центре внимания оказалась молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова, уроженка Тульской области.

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Комментарии
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ЛМ
Людмила Моргунова
Не отправиться ли Брухуновой в свою Тульскую область на те деньги, что она получала там по месту жительства и работы. И поучать местных жительниц там, у себя на малой Родине, как им жить на те гроши, что местные жители получают.
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16 час.
СП
Светлана Позднякова
Вот это да!!!Как говорится:»из грязи-в князи»….😳😳😳Очень невоспитанно !!!
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3 час.

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