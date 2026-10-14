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Нижегородская правда

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Социальный контракт помог ветерану СВО из Дзержинска расширить семейный бизнес

Социальный контракт помог ветерану СВО из Дзержинска расширить семейный бизнес

Механизм социального контракта помог ветерану СВО из Дзержинска превратить любимое дело семьи в прибыльный бизнес.

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