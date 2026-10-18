МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что праздничный день 4 ноября (День народного единства) не отразится на размере зарплаты сотрудников, которые получают оклад или тарифную ставку за полный месяц.