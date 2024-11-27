Новенькие вместо стареньких: неожиданные гости «Голубого огонька» и запретный список артистов в 2024

В канун Нового года каждый из нас с нетерпением ждет не только праздничного застолья и встречи с близкими, но и особенного телевизионного шоу, которое стало неотъемлемой частью праздника — «Голубой огонек».
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