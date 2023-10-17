Командира роты ВСУ, приказывавшего убивать гражданских, осудили пожизненно

В ДНР пожизненно осудили командира роты ВСУ, приказывавшего убивать гражданских В Донецкой народной республике (ДНР) Верховный суд приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего командира роты 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонида Онупко.
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