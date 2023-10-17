Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viach
    Сдаётся мне, что В.В. растает от Си и не затронет вопрос о новостях новой китайской картографии, присваивающей россий...Путин и Си Цзиньп...
  • valeri bolgov
    Подозрительно быстро отреагировали . Интересно на что, они ещё способны?Банк России дораб...
  • Андрей
    что ещё узнаем? но и это почему то не удивляет.Часть заложников ...

Командира роты ВСУ, приказывавшего убивать гражданских, осудили пожизненно

Командира роты ВСУ, приказывавшего убивать гражданских, осудили пожизненно

В ДНР пожизненно осудили командира роты ВСУ, приказывавшего убивать гражданских В Донецкой народной республике (ДНР) Верховный суд приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего командира роты 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонида Онупко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
YYYYYYY XXXXXXX
Зачем еще кормить этих нежитей... На виселицу, как на войне с извергами.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх