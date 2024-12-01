В результате атаки вражеских беспилотников в Брянской области погиб ребенок

Минувшей ночью украинские беспилотники в очередной раз атаковали приграничную Брянскую область России.
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