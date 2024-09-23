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«Русские БМП прорываются через боевые порядки»: противник сообщает о тяжелейшем положении ВСУ в Угледаре

«Русские БМП прорываются через боевые порядки»: противник сообщает о тяжелейшем положении ВСУ в Угледаре

Вражеские источники указывают на непростую ситуацию для Киева на Угледарском направлении. Командование отказалось ратировать личный состав 72-й бригады ВСУ, и в бой ввели формирования теробороны, которые не смогли сдержать напор российских войск.

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