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Зачем Чубайс, Кудрин и Ко подталкивают нас к "перестройке 2.0"?

Зачем Чубайс, Кудрин и Ко подталкивают нас к "перестройке 2.0"?

Господин Кудрин был неоригинален, он уже неоднократно призывал сократить роль государства в экономике и провести масштабную приватизацию.

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Анатолий Селиванов
это полные Агенты пиндосии (цру, фбр или мирового правительства) и им дали задание уничтожить изнутри Россию, как суверенное государство и сделать его сырьевым придатком запада..................
Людмила Сорокина
куда смотрит президент? почему он держится за этих предателей? гнать их сраными тряпками из правительства.

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