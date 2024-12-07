Responsible Statecraft: центр Европы разваливается

Старый Свет больше не образец стабильности и уж точно не демократии. Крах правительства во Франции и правящей коалиции в Германии означает продолжение кризисов, и, конечно, не стоит думать, что конфликт на Украине не имеет к этому никакого отношения.
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