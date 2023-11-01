Бомба-губка – строительные технологии на вооружении АОИ

Армия обороны Израиля проводит наземную операцию в секторе Газа. В случае развития этих событий израильской пехоте и спецподразделениям предстоит вести активные действия в условиях городской застройки, в подземельях и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии