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Бомба-губка – строительные технологии на вооружении АОИ

Бомба-губка – строительные технологии на вооружении АОИ

Армия обороны Израиля проводит наземную операцию в секторе Газа. В случае развития этих событий израильской пехоте и спецподразделениям предстоит вести активные действия в условиях городской застройки, в подземельях и т.

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