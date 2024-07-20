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Анчелотти о работе в «Юве» и «Наполи»: «Это опыт, а не неудача»

Анчелотти о работе в «Юве» и «Наполи»: «Это опыт, а не неудача»

За 2 сезона с 1999 по 2001 годы туринский клуб под руководством итальянского тренера выиграл только Кубок Интертото, дважды став вторым в Серии А.

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