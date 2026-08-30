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Мировое обозрение

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Euractiv сообщил о серьёзном ударе по стратегии ЕС на расширение

Euractiv сообщил о серьёзном ударе по стратегии ЕС на расширение

Исландия снова сказала Брюсселю «нет». На референдуме 52,8% избирателей выступили против возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

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